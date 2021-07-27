26 архивных фондов по реабилитации жертв политрепрессий изучаются в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева изучаются 26 архивных фондов по реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По специальному Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Для системной организации ее работы начали работу региональные комиссии во всех городах. О том, какая работа проведена в Восточно-Казахстанской области, на брифинге рассказал заместитель акима области Азамат Мухамедчинов.

«По поручению Главы государства проводится комплексная работа по реабилитации жертв политических репрессий. Члены комиссии работают по десяти направлениям. Проводится исследование 26 фондов Государственного архива области и специальных архивов», - рассказал он.

Наряду с этим, готовится и заполняется электронная база поиска не реабилитированных жертв политических репрессий. Это дает возможность собрать данные о репрессированных гражданах в один канал.

«Во внутренней части портала внесены анкеты, рассчитанные на более тысячи человек. Также опубликованы сведения 33 фондов. На сегодняшний день ученые и сотрудники архива продолжают работать в этом направлении», - пояснил Азамат Мухамедчинов.