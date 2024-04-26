26 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родился КИЛИМОВ Асылбек Сахтаббергенович - советский и казахстанский боксер, член Олимпийской сборной команды СССР 1984 г., мастер спорта СССР (1980), мастер спорта СССР международного класса (1984), заслуженный тренер Казахской ССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Чемпион СССР среди юношей: Бельцы (1979), Караганда (1980), Харьков (1981). Победитель Спартакиады школьников СССР, Каунас (1982), чемпион СССР среди юниоров, Пенза, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, Шверин, ГДР (1982). Победитель матчевой встречи СССР - США (1984). Чемпион СССР (1984). Победитель Кубка СССР (1984). Дважды серебряный призер чемпионатов СССР (1985-1986). Победитель 8 международных турниров, в том числе класса «А». За взрослую сборную СССР начал боксировать с 1981 года, с 17 лет. За 10 лет занятий боксом (1977-1987), становился 6 раз чемпионом СССР и дважды серебряным призером в разных возрастных группах, а также победителем Кубка СССР. Провел 196 поединков - в 186 одержал победы (82% поединков завершил досрочно). Первый - в Европейском и третий - в мировом рейтингах 1984 года в весе до 75 кг.

Трудовая деятельность: государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (юноши, юниоры) (1988-1990); государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (взрослые) (1990-1991); член технической комиссии EABA - Европейской ассоциации любительского бокса (1990-1991).

В 1991 году сборная команда Казахской ССР, впервые в истории советского бокса заняла 1-е общекомандное место на X Спартакиаде народов СССР.

58 лет назад (1966) родилась МАДИЕВА Айжан Маратовна - заместитель Председателя Правления, член Правления акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

Фото: enpf.kz

Окончила Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности - горный инженер-маркшейдер (1988); Жезказганский технический университет им. Байконурова по специальности - экономист (1997).

Трудовая деятельность: инженер производственно-технического отдела Жезказганского горно-металлургического комбината (1988); экономист планово-экономического отдела Балхашского горно-металлургического комбината (1999-2002); ведущий специалист, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Национальном банке Республики Казахстан (2002-2004); начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности в ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд» (2004-2005); директор ТОО «Микрокредитная организация «Миг кредит» (2005-2006) ; главный менеджер (заместитель начальника) управления консолидации группы Халык АО «Народный банк Казахстана» (2007); ведущий специалист (руководитель рабочей группы) Аудиторской Компании «ALMIR CONSULTING» (2008-2009); директор коммерческого департамента в АО «НК «Продкорпорация» (2009-2010); Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «Аманат Казахстан» (2010-2014) ; руководитель службы внутреннего аудита в АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2014-2016); внештатный сотрудник Независимой аудиторской компании «Concord» (2016-2018) ; руководитель службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» (2018-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

50 лет назад (1974) родился МЫНБАЕВ Алмас Саятович - председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life».

Фото: docplayer.ru

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «Правоведение» (1996).

Трудовая деятельность: вице-президент ОАО «КЕГОК» (1999-2000); советник Председателя Аппарата ОАО «Народный Сберегательный банк Казахстана» (2001-2002); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); председатель Совета директоров ТОО «MTI Medical» (2004-2006); член Совета Директоров, Председатель Совета директоров АО СК «Номад Иншуранс» (с 2007); председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» (с 2011).

Также в этот день родились:

124 года назад (1900-1973) родился МУКАНОВ Сабит Муканович - писатель, один из основоположников современной казахской литературы, академик АН Казахской ССР.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

В 1918-1919 учился на учительских курсах в Омске.

Трудовая деятельность: учительствовал в ауле (с 1919 года); служил в отряде частей особого назначения (ЧОН) Госполитуправления Акмолинской губернии (1921-1922); учеба на Оренбургском рабфаке (1922-1926); заведующий отделом газеты «Еңбекші қазақ» (ныне - «Егемен Қазақстан»), главный редактор Казгосиздата (1926-1928); редактор, начальник отдела писателей газеты «Кеңес ауылы» (с 1928 года); в 1930 году выпускал альманах «Жарыс»; учился на литературном отделении Московского института Красной профессуры (1932-1935); редактор газеты «Қазақ әдебиеті», председатель правления Союза писателей Казахстана (1935-1937); профессор Казахского педагогического института (ныне - КазНПУ имени Абая) (1937-1941); председатель правления Союза писателей Казахстана (1943-1951); член Совета комитета защиты мира (1958-1969); председатель казахского филиала Общества дружбы и культурных связей с арабскими странами (1965-1969).

Большая заслуга принадлежит Муканову в развитии жанра романа в казахской литературе. Роман «Заблудившиеся», который после авторской переработки получил название «Светлая любовь», - это первое в казахской прозе социально-психологическое произведение крупной формы, посвященное классовой борьбе. Итог долгих лет исследовательской работы - драматическое произведение «Чокан Валиханов» о жизни выдающегося просветителя-демократа и драма «Дочь Кашгарии». Его перу, как литературному критику и ученому, принадлежит много критических статей, литературоведческих и историко-этнографических исследований.

Его имя носят Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека, областной Казахский музыкально-драматический театр, одна из улиц областного центра. В ауле Сабит открыт мемориальный музей и бюст писателя, а в областной библиотеке - музейная комната.

Награжден двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

92 года назад (1932-2021) родился ВАЛИХАНОВ Шота (Шот-Аман) Едресович - известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР, лауреат Государственной премии (1990), один из авторов герба Республики Казахстан.

Фото: facebook / Национальная Академическая библиотека Республики Казахстан

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил Московский архитектурно-строительный институт, архитектор (1956).

Трудовая деятельность: архитектор института «Казгипрогорсельстрой» («Казгорстройпроект») (1956-1959); младший научный сотрудник, аспирант Казахского филиала Академии строительства и архитектуры СССР (1959-1965); архитектор Советского района г. Алма-Ата (1965-1966); заместитель главного архитектора г. Алма-Ата (1966-1967); старший научный сотрудник института «КазпромстройНИИпроект» (1967-1971); заместитель, первый заместитель председателя Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1971-1978); председатель правления Союза архитекторов Казахстана (1973-1982); секретарь Союза архитекторов СССР (1975-1982); заместитель директора, главный архитектор ГГПИ «Казграждансельстрой» (1982-1990); заведующий отделом Института литературы и искусства Академии наук Казахстана (1990-1993); президент Казахского общества охраны памятников истории и культуры (с 1993 года); президент Международного фонда им. Абылай-хана (с 1996 года).

Автор и соавтор проектов стадиона «Динамо», магазина «Универсам», памятников Ч.Ч. Валиханову, А.Т. Джангильдину, Г. Муратбаеву, Государственного герба Республики Казахстан, Монумента Независимости.

Награжден орденом «Құрмет» (1995), нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін».