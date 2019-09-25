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26-28 сентября похолодает на всей территории Казахстана

25 Сентября 2019 15:42
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26-28 сентября похолодает на всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холодный антициклон, вызвавший ночные заморозки на западе и севере Казахстана, продолжает перемещаться в восточном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Уже в ближайшие сутки понижение температуры и заморозки ожидаются в центре и на востоке республики. А с районов Урала смещается очередной холодный фронт, с которым осадки, сильный порывистый ветер ожидаются в большинстве областей, в северных областях ожидается переход дождя в мокрый снег. И если в прошедшие сутки температура воздуха была на юге, в центре и востоке выше обычной на 3…6°С, то в субботу она приблизится к норме, а в воскресенье во всех регионах будет ниже нормы на 3…8°С.

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Ключевые слова: Погода,
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