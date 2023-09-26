26-28 сентября на западе страны теплая погода без осадков

В ближайшие дни с ложбиной Северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, где пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передает со ссылкой на РГП "Казгидромет" МИА «Казинформ». МИА «Казинформ»

Лишь на западе Казахстана, с влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман.

На востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном режиме значительных изменений не ожидается.