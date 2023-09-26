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    23:47, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    26-28 сентября на западе страны теплая погода без осадков

    погода
    Фото: МИА "Казинформ"

    В ближайшие дни с ложбиной Северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, где пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передает со ссылкой на РГП "Казгидромет" МИА «Казинформ».

    МИА «Казинформ»

    Лишь на западе Казахстана, с влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

    Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман.

    На востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

    В температурном режиме значительных изменений не ожидается.

    Теги:
    Погода
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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