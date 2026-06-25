25 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День моряка (День мореплавателя)

В системе международных дней Организации Объединенных Наций отмечается по инициативе Международной морской организации (IMO).

Решение о праздновании Дня моряка (Дня мореплавателя) было принято государствами-членами ИМО в 2010 году на конференции в Маниле (Филиппины). Учреждение специального дня для представителей всех морских профессий было признано необходимым благодаря их неоценимому вкладу в развитие международной торговли, мировой экономики и гражданского общества в целом.

СОБЫТИЯ

В 1916 году вышел указ о призыве мужского населения Центральной Азии и Сибири в возрасте от 19 до 43 лет на тыловые работы. Данный указ послужил поводом для начала национально-освободительного восстания на казахской земле. Всего на тыловые работы из Казахстана и Центральной Азии были вызваны 400 тысяч человек. Очагами восстания стали Жетысу и Торгай.

В 1934 году был создан Казахский государственный оркестр имени Курмангазы. Основателем оркестра был академик Ахмет Жубанов, после него около сорока лет коллектив возглавлял народный артист СССР, лауреат Государственной премии Казахстана, кавалер ордена «Парасат», профессор Кажигалиев Шамгон Сагитдинович. Оркестр является обладателем первой премии и звания лауреата IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте (1953). Ему присвоены почетные звания «Заслуженный коллектив республики» (1967), «Академический» (1978), а 29 ноября 1984 года награжден орденом Дружбы народов.

В 1991 году был принят Закон Казахской ССР «О Кабинете Министров Казахской ССР», в котором был определен статус Кабинета Министров, порядок его образования и состав, а также его основные задачи и полномочия. Кабинет Министров РК учрежден 20 ноября 1990 года в результате преобразования Совета Министров Казахской ССР.

В 1993 году состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Аргентинской Республикой.

Аргентинская Республика — государство в Южной Америке, расположено в юго-восточной части материка, включает также восточную часть острова Огненная Земля и близлежащие острова — Эстадос и др. Площадь — 2,79 млн. км2 (включая спорные между Аргентиной и Великобританией Фолклендские (Мальвинские) острова). Аргентинской Республике также принадлежат часть территории Антарктиды (включая Южные Оркнейские острова) и острова приантарктической зоны аустраль (остров Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова). Столица — г. Буэнос-Айрес. Официальный язык — испанский. Денежная единица — аргентинское песо. Глава государства и правительства — президент; является также Верховным главнокомандующим. Президент и вице-президент избираются прямым всеобщим тайным голосованием на 4 года (с правом одного переизбрания; затем глава государства может переизбираться с интервалом в один период).

В 2005 году в городе Выборг Ленинградской области состоялась торжественная церемония приемки казахстанского танкера «Алматы».

Параметры судна: длина — 150 м, ширина — 17,3 м, осадка — 7 м, высота борта — 10,1 м, скорость — 10 узлов. Танкер «Алматы» имеет степень автоматизации судна А1, что позволяет эксплуатировать судно без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и центральном посту управления.

В 2009 году в филателистическом салоне городского почтамта Алматы прошло гашение двух художественных почтовых марок серии «Космос и астрономия».

На новых марках изображены астрономическая обсерватория и телескоп системы Максутова. Тираж каждой марки — 50 000 шт., формат — 37×37 мм. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты Министерства почты и телекоммуникаций (КНР). Оформление Николая Соколова. Это 666-я и 667-я марки в коллекции почтовых марок Казахстана.

В 2010 году в Алматы стартовал проект «Великий Шелковый путь — 1000 лет спустя», не имеющий аналогов в стране, СНГ и мире. Это автоэкспедиция через столицы и крупные культурные центры 16 государств, расположенных по маршруту Великого Шелкового пути. На основании собранного и отснятого материала создан цикл научно-документальных фильмов о городах Великого Шелкового пути, новейшие карты архитектурных памятников Казахстана, карты автомобильных дорог и географические карты Великого Шелкового пути.

В 2011 году в Казахстане был обнаружен храм неизвестной религии. Его нашли отечественные археологи в ходе туркестанской экспедиции. Ценность этого открытия умножается тем обстоятельством, что памятник находится фактически рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи.

Подобные строения обнаружены в районе Тараза, в древних слоях территории Ташкента. Похожее по форме сооружение исследовано в районе Бухары. Однако до сих пор нет ясности в функциональной структуре подобных сооружений, не ясна их конфессиональная принадлежность.

В 2015 году вознаграждение от Жамбылского областного историко-краеведческого музея получила семья Хусейноглы из села Казпоселок, расположенного близ города Тараза, за передачу музею найденных ими в своем огороде древних кувшинов. По оценке специалистов, 20-литровые кувшины-хумы можно датировать XVI–XVII веками.

В 2018 году была введена в обращение почтовая марка, посвященная 125-летию со дня рождения Магжана Жумабаева.

На почтовой марке изображен М. Жумабаев. Тираж — 10 тысяч штук. Почтовые марки отпечатаны в Беларуси на республиканском унитарном предприятии «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина». Печать офсетная, в 4 краски, перфорация гребенчатая. Форма выпуска — марочный лист. В листе 10 марок. Размер марки 40×28 мм. Применены элементы защиты ультрафиолетовой краской.

В 2019 году в Париже было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Задачи центра — продвижение научных исследований, подготовка публикаций, организация конференций и просветительская деятельность по вопросам истории и практики межкультурного взаимодействия в Центральной Азии и за ее пределами.

В 2021 году более 50 артефактов ученые обнаружили при раскопках на поселении ботайской культуры в районе села Красного Яра Акмолинской области. Среди них — фрагменты керамической посуды, большой остеологический материал, также наконечники копий, стрел и другие вещи. Среди находок встречаются и особо примечательные — наконечник стрелы, несколько наконечников дротиков, костяное изделие с засечками, ретушер-отбойник.

В 2021 году в урочище Кошкарбай Зерендинского района Акмолинской области обнаружен центр древней металлургии. На этом месте встречается большое количество памятников, много металла, бронзовых и медных изделий, ученые насчитали девять огромных печей, в одной из которых до сих пор видны следы от телег.

В 2021 году в Израиле состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина (КАТУ) и Холонским институтом технологий (ХИТ), направленного на развитие академического и технологического сотрудничества между учебными заведениями.

Председатель правления КАТУ Кайрат Айтуганов и президент ХИТ Эдуард Якубов выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и обсудили конкретные направления реализации подписанного меморандума.

В 2024 году управлением сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки г. Алматы, Центром по ЧС и снижению риска стихийных бедствий и Центром развития Алматы подписан меморандум, согласно которому в Алматы будет разработана Система оценки риска землетрясений свыше 6 баллов. В городе ведется работа по сейсмоаудиту зданий и повышению культуры безопасности населения. После завершения аудита будет разработана специальная информационная система моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше.

В 2024 году в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Уланском районе Восточного Казахстана подвели итоги конкурса «Таза ауыл». Денежный сертификат вручили жителям села Жанузак. Жанузак известен тем, что население полностью отказалось от алкогольных напитков, сигарет и соблюдает здоровый образ жизни.

В 2024 году на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 184 казахстанцам присудили стипендию «Болашак». Помимо обучения, участники заседания подняли вопрос о стажировках в ведущих мировых научных центрах, отметили важность соблюдения равномерности всех приоритетных направлений при распределении грантов на научные стажировки.

В 2025 году итальянец Диего Улисси принес XDS Astana Team первую победу в сезоне, финишировав первым на престижной гонке в Италии. Решающий момент — атака за 50 км до финиша, которую никто так и не смог отыграть. Третье место также за «Астаной»: Симоне Веласко уверенно замкнул тройку.

В 2025 году в городе Щучинске Акмолинской области на базе учебного центра «Амандық» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова состоялся XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026». Крупнейшая в стране площадка военно-патриотического воспитания приняла свыше 900 участников в возрасте от 14 до 17 лет в составе 53 команд. Это прошедшие отбор сборные регионов Казахстана, военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других силовых структур, военных колледжей и специализированных лицеев. Участие приняли также команды из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В 2025 году в Алматы на стадионе «Динамо» торжественно открыли мемориальную доску первому президенту НОК Казахстана. Одна из мемориальных досок была открыта в честь первого президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по современному пятиборью Тимура Досымбетова.