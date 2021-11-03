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2589 человек выздоровели от коронавируса в РК

3 Ноября 2021 08:15
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2589 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В городе Нур-Султане - 196,

в городе Алматы - 303,

в городе Шымкенте - 37,

в Акмолинской области - 129,

в Актюбинской области - 32,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 47,

в ВКО - 306,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 197,

в Карагандинской области - 169,

в Костанайской области - 316,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области - 135,

в Павлодарской области - 429,

в СКО - 208,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровело 892 147 человек от COVID-19.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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