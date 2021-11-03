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2589 человек выздоровели от коронавируса в РК
3 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В городе Нур-Султане - 196,
в городе Алматы - 303,
в городе Шымкенте - 37,
в Акмолинской области - 129,
в Актюбинской области - 32,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 47,
в ВКО - 306,
в Жамбылской области - 13,
в ЗКО - 197,
в Карагандинской области - 169,
в Костанайской области - 316,
в Кызылординской области – 35,
в Мангистауской области - 135,
в Павлодарской области - 429,
в СКО - 208,
в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровело 892 147 человек от COVID-19.
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