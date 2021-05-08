2587 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 477,

город Алматы - 646,

город Шымкент - 115,

Акмолинская область - 135,

Актюбинская область - 89,

Алматинская область - 186,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 94,

Жамбылская область - 65,

Западно-Казахстанская область - 142,

Карагандинская область - 246,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 57,

Павлодарская область - 127,

Северо-Казахстанская область - 32,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлено 340239 заболевших.