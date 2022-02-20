258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272 КВИ+ и 1 145 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 4 545 пациентов,

на амбулаторном уровне лечатся 29 872 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-

в тяжелом состоянии – 258 пациентов,

в состоянии высшей степени тяжести – 105 пациентов,