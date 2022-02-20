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258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии
20 Февраля 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272 КВИ+ и 1 145 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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