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258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии

20 Февраля 2022 09:00
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258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272 КВИ+ и 1 145 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находятся 4 545 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 29 872 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 258 пациентов, в состоянии высшей степени тяжести – 105 пациентов, на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.
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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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