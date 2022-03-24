258 детей родились в Мангистауской области в праздничные дни

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 19 по 23 марта в Мангистауской области родились 140 мальчиков и 118 девочек – всего 258 детей. В их числе - две двойни. В Наурыз, 22 марта, в Мангистау на свет появились 49 малышей: 25 девочек и 24 мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

С 19 по 23 марта в областном перинатальном центре «Мать и дитя» родились 104 малыша. Как и в дни празднования Амала, в эти праздничные дни лидируют мальчики – мужского населения Мангистау стало на 57 больше. Семьи области пополнились 48 девочками.

В день празднования Наурыза 22 марта в перинатальном центре области счастливые родители стали обладателями девяти наследников. Девочек здесь родилось на три больше. Среди новорожденных, которые появились в перинатальном центре 22 марта, одна двойня.

С 19 по 23 марта в Актауском городском перинатальном центре родились 84 ребенка (49 мальчиков и 35 девочек). Из них 22 марта – 14: шесть девочек и восемь мальчиков.

С начала года, включая 23 марта, в Мангистауской области родились 4 736 новых граждан Казахстана. В Актау количество новорожденных с января по 23 марта составило 1 532.