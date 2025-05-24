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    22:02, 23 Май 2025 | GMT +5

    258 человек спасли от утопления в Казахстане в прошлый купальный сезон

    Количество утопающих в Казахстане уменьшилось на 51%. Об этом на пресс-конференции СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    купание
    Фото: pixabay.com

    - В результате проведенного комплекса профилактических работ в период с 2021 по 2024 годы количество утопающих уменьшилось на 51%. В прошлый купальный сезон спасателями МЧС при проведении патрулирований спасено 258 человек, из них 66 дети, - отметил Акылбек Ахметжанов.

    Однако, по его словам, несмотря на проводимые профилактические мероприятия за последние 4 года на водоемах страны утонули 843 человек, из них 260 детей.

    Ранее мы писали, что двое детей утонули в Актюбинской области.

    В Туркестанской области до начала лета утонул 21 человек.

    Теги:
    МЧС Общество Безопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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