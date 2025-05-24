258 человек спасли от утопления в Казахстане в прошлый купальный сезон

- В результате проведенного комплекса профилактических работ в период с 2021 по 2024 годы количество утопающих уменьшилось на 51%. В прошлый купальный сезон спасателями МЧС при проведении патрулирований спасено 258 человек, из них 66 дети, - отметил Акылбек Ахметжанов.

Однако, по его словам, несмотря на проводимые профилактические мероприятия за последние 4 года на водоемах страны утонули 843 человек, из них 260 детей.

Ранее мы писали, что двое детей утонули в Актюбинской области.

В Туркестанской области до начала лета утонул 21 человек.