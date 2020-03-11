257 родителей наказаны за ненадлежащее воспитание детей в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за продажу детям алкоголя, сигарет, пребывание их ночью без родителей в увеселительных заведениях наказаны 23 бизнесмена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«38 несовершеннолетних привлечены с начала текущего года за совершение различных правонарушений. В отношении 257 законных представителей возбуждены административные производства за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Кроме того, к ответственности привлечены и 23 взрослых человека: владельцы магазинов за реализацию табачных изделий и алкогольной продукции, хозяева увеселительных заведений за нахождение в них несовершеннолетних без сопровождения законных представителей ночью.
Для обеспечения безопасности детей, предупреждения правонарушений среди них и усиления мер безопасности с 11 по 15 марта в Павлодарской области полиция проводит профилактическое мероприятие «Безопасная школа».
«В этот период стражи порядка проведут мероприятия по выявлению и постановке на учёт несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, а также родителей, не занимающихся воспитанием своих детей, - добавили в ведомстве. - Сегодня на учёте в полицейском ведомстве на контроле состоят 109 несовершеннолетних и 411 неблагополучных семей. Данные лица будут посещены по месту жительства, учёбы и работы с изучением жилищно-бытовых условий проживания, будут проведены беседы с законными представителями и приняты законные меры в случае установления фактов правонарушений».
Стражи порядка планируют выявлять и изымать у несовершеннолетних незаконно хранящееся холодное, огнестрельное оружие и другие предметы, способные причинить вред здоровью.
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