+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы

7 Декабря 2021 11:56
Поделиться:
257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 257 человек лечатся от коронавируса. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы Омикрон-штамм: Алексей Цой ответил на актуальные вопросы Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы

«По информации за 6 декабря за последние сутки зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции, из них 41 случай с симптомами и 5 без симптомов. Выписано всего 45, поступило - 23. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 257 человек, среди них 6 детей)»,-сообщили в УОЗ.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего - 35. На ИВЛ -10, на неинвазивной ИВЛ - 11 человек. High flow занято 6 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 570 пациентов, с симптомами - 555, с легкой и средней степенью, без симптомов - 15.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Омикрон-штамм: Алексей Цой ответил на актуальные вопросы
Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы
Популярное
1 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
2 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
3 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
4 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
5 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
6 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Читайте также
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив