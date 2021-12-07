257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 257 человек лечатся от коронавируса. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации за 6 декабря за последние сутки зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции, из них 41 случай с симптомами и 5 без симптомов. Выписано всего 45, поступило - 23. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 257 человек, среди них 6 детей)»,-сообщили в УОЗ.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего - 35. На ИВЛ -10, на неинвазивной ИВЛ - 11 человек. High flow занято 6 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 570 пациентов, с симптомами - 555, с легкой и средней степенью, без симптомов - 15.