257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 257 человек лечатся от коронавируса. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По информации за 6 декабря за последние сутки зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции, из них 41 случай с симптомами и 5 без симптомов. Выписано всего 45, поступило - 23. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 257 человек, среди них 6 детей)»,-сообщили в УОЗ.
В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего - 35. На ИВЛ -10, на неинвазивной ИВЛ - 11 человек. High flow занято 6 аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 570 пациентов, с симптомами - 555, с легкой и средней степенью, без симптомов - 15.
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