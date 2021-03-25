257 человек эвакуировали с трасс​ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За минувшую ночь в​ Акмолинской области в пункты обогрева было эвакуировано 257 человек, среди которых 32 ребенка. Кроме того, были спасены восемь рыбаков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Аварийно-спасательные работы производились в Ерейментауском​ и Аршалынском районах.

«Было закрыто движение на семи участках автодорог республиканского значения и на 23 – областного. На всех участках были организованы блок-посты, на которых сотрудниками ДЧС и местных исполнительных органов проводилась разъяснительная работа с водителями и пассажирами. С блок-постов в пункты обогрева были размещены 194 человека, из застрявших в заторах автомашин эвакуированы и в пункты обогрева Ерейментау и поселок Аршалы доставлены 63 человека. Спасены восемь человек, которые находились на рыбной ловле на водоемах Ерейментауского и Аршалынского районов», - поделился оперативный дежурный УКС ДЧС Акмолинской области Ернар Ахметов.

Из-за выпадения обильных осадков, сильного ветра, гололеда в Акмолинской области​ разыгралась непогода, было закрыто движение на участках дорог республиканского и областного значения. Жители области, проигнорировав сообщение о штормовом предупреждении, выехали в дорогу и попали в снежный плен. Спасатели совместно с местными исполнительными органами, полицией и дорожными службами производили эвакуацию и спасение людей.

Акмолинские спасатели обратились к жителям и гостям области с просьбой не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС уведомления от службы «112», а также не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия.

Жители области могут в любой момент отследить информацию об изменении прогноза погоды, а также о закрытии дорог, скачав мобильное приложение «Дармен», в котором своевременно обновляется вся необходимая информация либо по номеру 1403.

Напомним, за сутки на автодорогах республики спасено 724 человека, из них 111 детей, вызволено 425 единиц техники.

Ранее также сообщалось, что 164 автомобиля скопилось на постах «Рубеж» в городе Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий.