256 млрд тенге инвестировано в Мангистауской области с начала года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау инвестировано 256 млрд тенге с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Выступая на 20-й сессии областного маслихата 6-го созыва, аким Ералы Тугжанова рассказал, что в 2018 году работа по социально-экономическому развитию области построена в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и указаниями Президента и Правительства по «Пяти социальным инициативам».

По итогам 6 месяцев этого года, достигнута положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития.

Валовой региональный продукт (ВРП) за 1 квартал 2018 года составил 659,4 млрд тенге, реальный рост ВРП - 101,2% (по РК - 104,1%). ВРП на душу населения сложилось в объеме 992,0 тыс. тенге - это четвертая позиция среди регионов республики (при среднем по РК - 647,1 тыс. тенге).



Промышленными предприятиями области за 1 полугодие текущего года произведено продукции в действующих ценах на 1,4 трлн тенге. Индекс физического объема промышленной продукции (ИФО) составил 101,2%.

Выросла доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленного производства. За последние 3 года рост составил с 5 до 9%. Сейчас объемы производства увеличились на 12% и составили 119 млрд тенге

В этом году, согласно Индустриальной карте развития, планируется реализовать 6 проектов на сумму 19 млрд тенге.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 составили 256 млрд тенге, или с учетом индекса цен 106% к аналогичному периоду 2017 года.

«Мангистауская область осуществляет экспортно-импортные операции с 37 странами. С начала года проведены переговоры с потенциальными инвесторами и подписано 6 меморандумов. В рамках визита Президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ, подписано рамочное соглашение с компанией DP World о приобретении 49% акций АО «СЭЗ Морпорт Актау». Данное соглашение позволит интегрировать Мангистаускую область в международную логистическую цепочку, а также применить опыт и передовые технологии компании DP World в области транспортной логистики», - сказал аким Ералы Тугжанов.

Кроме того, в инвестиционный портфель области включены еще 6 проектов на сумму 1,4 трлн тенге.

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» с начала года одобрено по гарантированию 40 проектов на сумму 860 млн тенге.

По региональной программе «Нур Капитал» рассмотрены и отобраны 110 проектов на сумму 2 млрд тенге, которые находятся на рассмотрении в банках второго уровня.

Одним из перспективных направлений экономики региона является развитие аграрного сектора.

Объем сельскохозяйственного производства составил 5,3 млрд тенге, индекс физического объема - 105,1%. В регионе работают 1 000 животноводческих ферм (в 2017 г. - 922), 159 растениеводческих хозяйств (119). По сравнению с началом года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 43% или с 502 тыс. до 719 тыс. голов. Проведены посевные работы на 1 100 га земли. В рамках программы «Агробизнес-2020» было выделено около 1 млрд тенге субсидий на развитие сельского хозяйства, улучшение качества сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Также в своем отчете аким Ералы Тугжанов рассказал о подготовке к саммиту глав прикаспийских государств. Как ожидается, в рамках саммита будет принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, будет дан старт строительству автодорог «Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана» и «Жетыбай - Жанаозен - Кендерли», а также отправка парома с грузом в 2,5 млн т в порту Курык.