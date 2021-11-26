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256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома

26 Ноября 2021 22:32
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256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки в области выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено семь случаев, на Тенгизском месторождении – два, в Исатайском районе – один, в Макатском районе – один, в Махамбетском районе – два человека. Заболевание у 10 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У троих человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 52 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 136 человек, в модульной больнице – 71, в районных инфекционных стационарах – 25. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 24 человека.

Как ранее сообщалось, о вакцинации подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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