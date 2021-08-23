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2553 человека привились от COVID-19 за выходные в Атырауской области
23 Августа 2021 13:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За выходные прививки получили 2 553 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 21 и 22 августа, первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 553 местных жителя.
Всего в период с 1 февраля по 22 августа 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привиты 178 462 человека.
Второй компонентом вакцин привиты 128 644 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
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