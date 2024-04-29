255 млн тенге похитили директор филиала банка и кассир в Степногорске

По семь лет лишения свободы назначил степногорский городской суд директору отделения банка второго уровня и кассиру банка, которые похитили в общей сложности 255 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, в Степногорске директор отделения банка второго уровня в сговоре с кассиром похитили деньги банка.

- С ноября по декабрь 2022 года кассир К. по указаниям директора Ш. выносила из хранилища банка и передавала ему суммы денег по 1 000 000 тенге, 3 000 000 тенге, 8 000 000 тенге регулярно. Ш. заранее передавал К. пакеты и рюкзак для денег, затем забирал и выносил из здания банка. Согласно акту ревизии, сумма недостачи в отделении банка составила более 255 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

Вина подсудимых была доказана рядом вещественных доказательств: актом ревизии, аудиторским отчетом, заключением экспертизы о недостаче денег, показаниями свидетелей, признательными показаниями самих подсудимых, записями с камер видеонаблюдения банка и другими материалами дела.

Суд решил, что подсудимые совершили растрату, то есть хищение чужого имущества группой лиц по сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере - п.2 ч.4 ст.189 УК РК. Смягчающим обстоятельством стали чистосердечное раскаяние директора, а также молодой возраст и положительные характеристики кассира.

- Приговором суда Ш. и К. назначено по семь лет лишения свободы каждому, с лишением права занимать материально ответственные должности в организациях и учреждениях на пять лет. В части взыскания ущерба потерпевшему разъяснено право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства, - резюмировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

На оглашении приговора с профилактической целью присутствовали сотрудники филиала банка.