255 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 592 человека, среди которых 38 детей. В стационарах находятся 4 320 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 272, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения РК.

255 человек находятся в тяжелом состоянии, 44 – в состоянии крайней степени тяжести, 46 – на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР -тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.