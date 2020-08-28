255 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 592 человека, среди которых 38 детей. В стационарах находятся 4 320 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 272, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения РК.
255 человек находятся в тяжелом состоянии, 44 – в состоянии крайней степени тяжести, 46 – на аппаратах ИВЛ.
Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР -тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
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