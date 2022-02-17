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255 атыраусцев получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса

17 Февраля 2022 22:54
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255 атыраусцев получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 255 человек получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Атырау в прошлом году 255 человек получили гранты и открыли свой бизнес. Каждый получил безвозмездный грант в размере 583 тысяч 400 тенге в рамках программы «Еңбек». Все обладатели грантов обучались на специальных курсах по проекту «Бастау-Бизнес». Затем они составили бизнес-планы и успешно защитили проект перед комиссией. Получатели грантов занялись выпечкой хлебобулочных и кондитерских изделий, открыли пельменный цех, салоны красоты, наладили сервисное обслуживание.

В числе начинающих бизнесменов есть люди, которые занялись сельским хозяйством»,- сообщила директор Атырауского городского центра занятости населения Гульнара Куспанова.

Он также рассказала, что со стороны сотрудников Центра занятости населения города Атырау постоянно ведется мониторинг работы грантополучателей. В случае нецелевого расходования средств, предоставленных на открытие бизнеса, грантополучатель должен будет вернуть средства через суд.

В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая возврата гранта через суд. Только в 2020 году, когда только начиналась программа «Еңбек», через суд вернули средства два гражданина, которые потратили средства не по целевому назначению.

Напомним, с этого года размер государственного безвозвратного гранта на начало бизнеса по проекту «Бастау-Бизнес» составляет 1 млн 222 тыс. тенге.



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#Бизнес   #Атырауская область   #Экономика   #Занятость  
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Автор:

Виктор Сутягин

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