254 факта кражи скота зарегистрированы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За истекший период 2020 года по Западно-Казахстанской области зарегистрированы 254 факта кражи скота. Из них 42 дела направлены в суд, 20 дел прекращены за примирением сторон, по 57 делам сроки расследования были прерваны из-за того, что лица, совершившие преступление, пока не установлены, по этим делам проводится досудебное расследование и оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кражи чужого имущества являются самыми распространенными преступлениями, предусмотренными Уголовным Кодексом Республики Казахстан, и представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства. Значительная часть, совершенных краж, приходится на хищение скота, в связи с чем в целях ужесточения ответственности за кражи скота, в УК РК добавлена новая статья 188-1 «Скотокрадство», которая состоит из 4 частей, уголовная ответственность за которые, кроме первой части, предусматривает наказание в виде лишения свободы без альтернативных наказаний, а в ч.1 предусмотрен штраф в размере до трех тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

«За истекший период по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 254 факта краж скота, из них 42 дела направлены в суд, 20 дел прекращено за примирением сторон, по 57 делам сроки расследования были прерваны из-за того, что лица, совершившие преступления, не установлены, по ним проводится досудебное расследование и ОРМ. В большинстве случаев заявление о пропаже скота приходится закрывать в связи с отсутствием состава преступления, так как якобы похищенный скот во время проведения розыскных мероприятий находят сотрудники полиции на вольном выпасе. За истекший период таким образом было прекращено 78 дел, найденный скот был возвращен владельцам. Здесь стоит отметить, что на розыск пропавшего скота затрачиваются колоссальные ресурсы, личный состав районных отделов полиции отрывается от выполнения своих прямых обязанностей, также задействуются сотрудники из других районов и областного центра. В тоже время большая часть хищений скота совершается именно с вольного выпаса из-за бесконтрольности со стороны владельцев животных. Затрудняет поиск и то, что владельцы пропавшего скота не сразу обращаются в полицию, пытаясь вначале самостоятельно разыскать пропавший скот. И только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов, они пишут заявление, но в таких случаях поиски преступников осложняются тем, что драгоценное время уже упущено. Всегда больше шансов раскрыть кражу скота по горячим следам. Большинство краж скота совершается в осенне-зимний период, что обусловлено рядом причин. Именно в этот период скот достигает пика упитанности и имеет лучшие товарные характеристики, причем в холодное время облегчается сохранение забитого скота. В конце осени и в начале зимы резко возрастает спрос и цены на мясо, следовательно, облегчается сбыт похищенного. В этот период также заметно снижается интенсивность движения на дорогах, а также вероятность появления отдыхающих и прочих потенциальных свидетелей в местах выпаса скота», – пояснил начальник ССУ ДП ЗКО, полковник полиции Галым Байжанов.

В связи с тем, что совершению преступления способствует отсутствие организованного выпаса и контроля со стороны владельцев скота, с сентября текущего года за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных ужесточена административная ответственность по ст.408 КоАП РК. К примеру, за данное нарушение в отношении жителя с.Олента Сырымского района ЗКО был составлен административный протокол с привлечением его к штрафу в размере 2 МРП. Сотрудники полиции просят жителей области быть бдительными и применять все меры предосторожности по обеспечению сохранности собственных сельскохозяйственных животных, а также принимать своевременные меры к недопущению хищения скота.