254 этнических казаха переселились с начала года в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года переселились 254 этнических казаха. Приехавшие для постоянного проживания этнические казахи получили статус қандас, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«На историческую родину вернулись 254 этнических казаха. Из Республики Узбекистан приехали 232 человека, из КНР - 19, из России – 3 человека. Они расселились в областном центре, в Исатайском, Жылыойском, Макатском районах. Из вернувшихся в страну 180 являются людьми трудоспособного возраста, 30 - дети дошкольного возраста, 33 – дети школьного возраста и 6 пенсионеров», - рассказали в пресс-службе областного управления координации занятости и социальных программ.