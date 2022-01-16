253 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 67 700 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 253 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 16 января лечение от коронавируса продолжают получать 67 700 человек (–66 048+ и 1 652 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 186 пациент, на амбулаторном уровне – 61 514 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 253 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 78 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.