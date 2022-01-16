+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

253 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

16 Января 2022 10:13
Поделиться:
253 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 67 700 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 253 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Коронавирус: Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону
Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК 1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

На 16 января лечение от коронавируса продолжают получать 67 700 человек (–66 048+ и 1 652 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 186 пациент, на амбулаторном уровне – 61 514 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 253 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 78 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону
Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки
Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК
1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
5 «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
6 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Читайте также
13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив