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253 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
16 Января 2022 10:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 67 700 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 253 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 16 января лечение от коронавируса продолжают получать 67 700 человек (–66 048+ и 1 652 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 186 пациент, на амбулаторном уровне – 61 514 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 253 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 78 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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