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252 семьи получат квартиры в Жезказгане в этом году

13 Февраля 2020 18:34
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252 семьи получат квартиры в Жезказгане в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Жезказгане собственное жилье получат 20 многодетных семей. Всего же свой квартирный вопрос смогут решить 252 семьи. Об этом сообщил аким Жезказгана Кайрат Бегимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Планируется, что в 2020 году за счет всех источников финансирования будут сданы 20 тыс. квадратных метров жилья.

«По государственной программе «Нұрлы жер» в прошлом году введен в эксплуатацию кредитный трехэтажный 18-квартирный жилой дом. За счет частных застройщиков сдан пятиэтажный 30-квартирный жилой дом. Продолжается строительство двух домов общей площадью 6,6 тысяч кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие этого года. Реализация жилья в этих домах планируется по программе «7-20-25». В текущем году за счет бюджетных инвестиций завершится строительство одного арендного жилого дома. Также начато строительство двух арендных и двух кредитных многоэтажных жилых домов и инженерных коммуникаций к ним», - рассказал Кайрат Бегимов.

В городе также помогают решить квартирный вопрос многодетным семьям. В 2019 году 38 таких семей получили ключи от новых квартир. В этом году отпразднуют новоселье еще 20 семей.

Также Кайрат Бегимов рассказал о том, как власти решают одну из важных задач - переселение жителей аварийных домов. Таких домов в Жезказгане 25. Из них 16 подлежат сносу. В девяти требуется капитальный ремонт.

«Мы разработали программу поэтапного переселения жителей 16 аварийных домов в течении трех лет. За два года мы переселим жителей 13 сборно-щитовых и шлакоблочных домов. В 2022 году - жителей трех панельных и крупноблочных домов. Согласно Генеральному плану, предусмотрен снос ветхого жилья и строительство нового. В этом направлении мы ведем работу с частными застройщиками. В городе с 2012 по 2020 годы капитально отремонтированы 15 многоквартирных жилых домов на сумму 216 млн тенге. В текущем году за счет возвратных средств Центра модернизации жилищного фонда по Карагандинской области планируем отремонтировать четыре дома», - пояснил Кайрат Бегимов.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Жилье,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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