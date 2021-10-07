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    14:07, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    252 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За сутки COVID-19 выявили у 51 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 51 заболевшего коронавирусной инфекцией.

    В городе Атырау подтверждено 32 новых случая заражения COVID -19. В результате скрининга выявлено четверо заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили троих заболевших, в Исатайском районе - двух, в Курмангазинском районе - семь, в Махамбетском районе - одного заболевшего.

    Заболевание у 31 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 102 человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 448 человек, в модульной больнице - 101, во второй областной больнице – 48 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 37. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 66 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Ранее в Атырау сообщили, сколько пациентов с КВИ находится в реанимациях региона.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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