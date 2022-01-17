2500 вызовов в день: как изменилась работа столичных мобильных бригад при круглосуточном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице мобильные бригады при организациях ПМСП работают в круглосуточном режиме. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидситуации в городе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С момента перехода на круглосуточный режим количество вызовов мобильных бригад резко увеличилось в два раза. За день одна организация ПМСП выезжает к более 70-80 амбулаторным пациентам.

Жители столицы положительно отзываются о работе мобильных бригад, отмечая их отзывчивость и оказанную помощь.

«У меня выявили коронавирус, и сегодня ко мне приехала бригада из поликлиники. При такой болезни нельзя никуда выходить и нужно соблюдать изоляцию. Всех моих родных, с кем проживаю, проверили и взяли ПЦР. Спасибо врачам, что не оставляют с болезнью один на один и, рискуя собственным здоровьем, ездят к людям с заболеваниями. Желаю всем докторам крепкого здоровья и благополучия», - поблагодарил пациент городской поликлиники №3 Арман Амирбеков.

Еще одна горожанка отметила, что к ней медработники приехали быстро.

«Я вызвала мобильную бригаду, так как являюсь контактной по КВИ - у родственника подтвердили. Бригада приехала довольно быстро. Очень благодарна врачу бригады Акмарал, что подробно объяснила, как себя вести и, что делать в случае ухудшения самочувствия. Мне выписали больничный лист. Спасибо докторам!» - отзывается жительница столицы Аида Сабыржанова.

Врач одной из городских поликлиник поделилась, как изменилась их работа после пересмотра графика.

«Да, вызовы увеличились, нагрузка выросла. В день поликлиника обслуживает более 70 вызовов. Возможно, не ко всем успеваем сразу, но максимально стараемся приехать к пациентам в день поступления вызова. Мы снова все переживаем нелегкие времена, поэтому просим отнестись с пониманием к работе всех служб», - говорит врач ВОП Городской поликлиники №4 Наталья Маркварт.

На сегодня по городу на амбулаторном лечении находятся свыше 26 тысяч человек. Из них беременных женщин более 500, детей – 1 500.