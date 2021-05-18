2500 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 352,

город Алматы - 148,

город Шымкент - 204,

Акмолинская область - 327,

Актюбинская область - 241,

Алматинская область - 290,

Атырауская область - 83,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 297,

Костанайская область - 21,

Кызылординская область - 134,

Мангистауская область - 48,

Павлодарская область - 99,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 43.

Итого выздоровевших в Казахстане – 320 241.