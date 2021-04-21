250 тысяч жителей Атырауской области планируют вакцинироваться от коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавирусной инфекции планируют вакцинироваться 250 тысяч человек. Это лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к получению прививки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев. По словам главы облздрава, в регионе массовая вакциная населения от COVID-19 набирает обороты. В период с 1 февраля I компонентом «Спутник V» вакцинированы 14887 человек. II компонентом привиты 3472 человека.

«Численность населения Атырауской области составляет 650 тысяч человек, из них планируется вакцинировать 250 тысяч местных жителей. Это лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к получению прививки», – сообщил Асхан Байдувалиев.

Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. С 1 февраля 2021 года в регион поступило 15 200 тысяч доз вакцины «Спутник V».

«23 апреля апреля ожидается поставка в регион 8 тысяч доз I компонента вакцины «Спутник V», – сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.