250 тысяч тенге за «диплом» получила мошенница в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 250 тысяч тенге за «диплом» отдала мошеннице жительница Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 июля в дежурную часть Ескельдинского РОП с письменным заявлением обратилась 53-летняя жительница поселка Карабулак о принятии мер в отношении женщины, которая обманным путем завладела денежными средствами на общую сумму 250 тысяч тенге, обещав сделать диплом о медицинском образовании.

Принявший в производство дело старший следователь быстро задержал подозреваемую, оказавшуюся медицинским работником. После предъявления собранных доказательств, женщина призналась в совершении неправомерных действий.

Д анный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч. 1 УК РК, то есть «Мошенничество», ведется досудебное расследование. На сегодня проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.