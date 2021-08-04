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250 тысяч тенге за «диплом» получила мошенница в Алматинской области

4 Августа 2021 22:14
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250 тысяч тенге за «диплом» получила мошенница в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 250 тысяч тенге за «диплом» отдала мошеннице жительница Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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27 июля в дежурную часть Ескельдинского РОП с письменным заявлением обратилась 53-летняя жительница поселка Карабулак о принятии мер в отношении женщины, которая обманным путем завладела денежными средствами на общую сумму 250 тысяч тенге, обещав сделать диплом о медицинском образовании.

Принявший в производство дело старший следователь быстро задержал подозреваемую, оказавшуюся медицинским работником. После предъявления собранных доказательств, женщина призналась в совершении неправомерных действий.

Д анный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч. 1 УК РК, то есть «Мошенничество», ведется досудебное расследование. На сегодня проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.


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#Алматинская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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