250 тысяч деревьев высадят в Алматы осенью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отвечая на вопросы алматинцев в прямом эфире программы Akimat Live на телеканале «Алматы», аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по озеленению новых микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В осенний период запланирована посадка порядка 250 тысяч зеленых насаждений. Общая площадь озеленяемой территории составит 452,6 га. За счет выделенных городом средств запланировано высадить 222 тысячи саженцев, из них- 218 тысяч лиственные и 4 тысяча хвойные породы.

Совместно с экспертами - дендрологами, агрономами, питомниками обсуждены места посадок и проработан породный состав. Посадки будут осуществляться с конца сентября и до середины ноября этого года.

Бакытжан Сагинтаев также сообщил о разработке стратегии озеленения Алматы до 2030 года, в рамках которой будет принят Дендрологический план озеленения на 10 лет. В нем будут определены места будущих посадок, разбивка новых зеленых зон, определены источники и виды орошения зеленых зон (скважины, арыки), также будет обозначен видовой состав деревьев и кустарников.

«В целом в Алматы насчитывается порядка 2,352 млн деревьев, однако здоровых из них лишь 1,8 млн, или 76,5%. Для сравнения, в самом зеленом Медеуском районе- более 472 тысячи деревьев. А в Наурызбайском и Алатауском- порядка 202 тысяч и 179 тысяч соответственно. На втором месте по озеленению находится Турксибский район, где насчитывается 431,5 тысячи деревьев. Тройку замыкает Бостандыкский район – порядка 380 тысяч деревьев. В Ауэзовском районе около 255 тысяч, в Жетысуском- 220 тысяч, в Алмалинском - 213 тысяч деревьев»,- отметил аким.

В прошлом году началась масштабная акция по озеленению Jasyl Almaty, в рамках которой поставлена задача высадить миллион деревьев. В первую очередь, озеленение начато в микрорайонах Нового Алматы-Алатауского и Наурызбайского районов.

«В Алатауском районе, в микрорайоне Карасу, рядом с одноименным озером строится большая парковая зона. Вдоль озера строится пешеходная дорожка со скамейками и озеленением, с другой стороны -на месте заболоченного пустыря и закрытой территории бывшего дома культуры- создана рекреационная зона. В общественной зоне находятся два летних амфитеатра, детская площадка, тротуар и блок тихой зоны с прогулочной частью. В глубине микрорайона -спортивная площадка с футбольным полем. Все эти пространства будут объединены пешеходными тропинками и также связаны с набережной, проходящей вдоль церкви и озера»,- добавил аким.

К слову, в промышленном Жетысуском районе дефицит общественных пространств был одним из самых проблемных вопросов. В этом году ведется масштабная работа по озеленению. На всех микроучастках района благоустроено 12 скверов, из которых три готово, остальные будут сданы в сентябре.