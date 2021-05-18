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    22:50, 17 Май 2021 | GMT +6

    250 очередников получат квартиры в этом году в Шахтинске

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    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске строят четыре дома для очередников. В этом году будет сдано 250 квартир. Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку в ходе рабочей поездки в город отчитались о темпах строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также глава региона посетил ряд строящихся объектов, проверил, как идут работы на физкультурно-оздоровительном комплексе. ФОК подрядчик должен сдать в этом году. Уже выполнены наружные работы и начаты внутренние. Проведены водопровод, канализация, тепловые сети, электроснабжение.


    Во время рабочей поездки Женис Касымбек побывал и на автовокзале. Напомним, долгие годы здание простаивало. Жители неоднократно поднимали вопрос о его восстановлении. Сейчас уже сделано отопление, заасфальтирована территория, идёт ремонт кровли, систем водоснабжения и водоотведения.


    «Впереди ещё много работы, но рассчитываем, что в октябре этого года обновлённый автовокзал начнёт встречать и провожать пассажиров», – доложил аким Шахтинска Аскербек Халтонов.

    Главе области рассказали и о планах по ремонту оборудования на Шахтинской ТЭЦ.

    «Сейчас стоит важная задача – провести в летний период качественную ремонтную кампанию. Поддержим вас. Из областного бюджета будут выделены средства на модернизацию котлов и вспомогательного оборудования», – подчеркнул Женис Касымбек.

    Аким Карагандинской области побывал также на предприятии по производству металлических изделий ТОО «ТемирЛайн». Благодаря субсидированию процентной ставки по кредитам в рамках Дорожной карты бизнеса – 2020 заводу удалось масштабировать производство и начать реализацию своей продукции по всему Казахстану. В период пандемии это оказало существенное влияние на экономическую стабильность города.


    Теги:
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