250 очередников получат квартиры в этом году в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске строят четыре дома для очередников. В этом году будет сдано 250 квартир. Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку в ходе рабочей поездки в город отчитались о темпах строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также глава региона посетил ряд строящихся объектов, проверил, как идут работы на физкультурно-оздоровительном комплексе. ФОК подрядчик должен сдать в этом году. Уже выполнены наружные работы и начаты внутренние. Проведены водопровод, канализация, тепловые сети, электроснабжение.

Во время рабочей поездки Женис Касымбек побывал и на автовокзале. Напомним, долгие годы здание простаивало. Жители неоднократно поднимали вопрос о его восстановлении. Сейчас уже сделано отопление, заасфальтирована территория, идёт ремонт кровли, систем водоснабжения и водоотведения.

«Впереди ещё много работы, но рассчитываем, что в октябре этого года обновлённый автовокзал начнёт встречать и провожать пассажиров», – доложил аким Шахтинска Аскербек Халтонов.

Главе области рассказали и о планах по ремонту оборудования на Шахтинской ТЭЦ.

«Сейчас стоит важная задача – провести в летний период качественную ремонтную кампанию. Поддержим вас. Из областного бюджета будут выделены средства на модернизацию котлов и вспомогательного оборудования», – подчеркнул Женис Касымбек.

Аким Карагандинской области побывал также на предприятии по производству металлических изделий ТОО «ТемирЛайн». Благодаря субсидированию процентной ставки по кредитам в рамках Дорожной карты бизнеса – 2020 заводу удалось масштабировать производство и начать реализацию своей продукции по всему Казахстану. В период пандемии это оказало существенное влияние на экономическую стабильность города.