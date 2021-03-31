250 объединений собственников имущества создали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, какая поддержка со стороны государства оказывается по переходу от КСК к ОСИ (объединение собственников имущества), передает МИА «Казинформ».

«Недостаточно просто строить жилые комплексы и подводить к ним инженерные сети: воду, электричество, канализации и т.д. Одним из важных моментов является содержание дома. От того, насколько качественно следят за состоянием ЖК, зависит, какой срок он прослужит, и в каких условиях будут жить горожане. Как вы знаете, в городе, как и во всей стране, проводится работа по переходу с КСК на ОСИ (объединение собственников имуществ)», - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, сейчас в столице у нас создано 250 ОСИ.

«Создание ОСИ позволяет горожанам самим выбирать председателя, совет дома и ревизионную комиссию. Жители смогут контролировать расход денежных средств, принимать решения касательно плана развития ЖК, благоустройства, озеленения и т.д. Но при этом руководители ОСИ должны осознавать всю серьёзность ведения хозяйства дома и нести за принятые решения ответственность. Учитывая важность перехода на ОСИ (объединение собственников имуществ), на площадке нашего городского акселератора эксперты из сферы ЖКХ предложили для удобства горожан централизовать работу по переходу на ОСИ. Таким образом, одним из альтернативных способов для получения необходимой информации является Центр ОСИ Iqamal (саморегулируемая организация). В том числе, там можно получить юридическую, консультативную и техническую поддержку в сфере ЖКХ. За период карантинных ограничений было проведено свыше 400 онлайн-собраний, где была оказана помощь по вопросам ОСИ», - отметил градоначальник.

По информации акима, еженедельно на базе столичного единого Центра по оказанию услуг в сфере жилья (пр. Республики, 32) оказываются консультации для собственников имущества.