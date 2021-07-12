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    14:48, 12 Июль 2021 | GMT +6

    250 казахских культурных центров работают в мире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Отандастар» подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с 71 казахским культурным центром за рубежом. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день общество работает по четырем направлениям. В частности, во-первых, организация культурно-гуманитарных мероприятий с целью сохранения национальной идентичности зарубежных казахов. Во-вторых, организована информационно-консультационная поддержка соотечественников, переселившихся из-за рубежа, содействие их интеграции в общество, решению актуальных проблем. Третье – проведение аналитических исследований по проблемам казахов за рубежом и кандасов. Четвертое – установление контактов с казахской молодежью за рубежом», - сказал Магауия Сарбасов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в мире насчитывается около 250 казахских культурных центров, из которых 150 работают активно.

    Сегодня в целях организации культурно-гуманитарных мероприятий НАО «Фонд Отандастар» подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с 71 казахским культурным центром.

    При поддержке Министерства информации и общественного развития РК за рубежом запущен проект по открытию культурно-деловых домов Abai Uіi. На сегодня в пяти странах мира открылись такие дома.



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