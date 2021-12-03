250 камер до конца года установят в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 250 камер до конца года установят в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около года прошло с тех пор, как в Казахстане стартовала одна из самых масштабных за последнее время реформ в правоохранительной системе - преобразование системы МВД, нацеленное на повышение доверия граждан и сокращение уровня преступности.

Широкое использование современных технологических разработок в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных перед органами внутренних дел Главой государства.

Несомненно, цифровизация даст широкие возможности, как для профилактики правонарушений, так и для более оперативного раскрытия преступлений, отмечают в полиции.

«В рамках этой программы в Алматинской области было запланировано установление в текущем году 500 камер видеонаблюдения, из них в настоящее время установлено 250. В городе Текели и Панфиловском районе - по 50 единиц и в Карасайском районе – 150. До конца года планируется установить еще 250. В Енбекшиказахском районе – 150 и в Талгарском районе – 100. Все устанавливаемые видеокамеры интегрируются с выводом на видеопанель ЦОУ департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП.