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250 грантов на бесплатное обучение в вузах предоставляет казахстанцам Венгрия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гранты на бесплатное обучение в количестве 250 мест предоставляет Правительство Венгрии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Венгрии в Республике Казахстан.
Венгерский общественный фонд «Темпус» опубликовал условия участия в конкурсе заявок на обучение в высших учебных заведениях Венгрии по стипендиальной программе Stipendium Hungaricum на 2020-2021 учебный год. Всю необходимую информацию об условиях подачи заявок можно найти на официальном сайте: www.stipendiumhungaricum.hu .
Согласно графику процесса подачи заявок, 15 января 2020 года - крайний срок подачи заявок на участие в программе Stipendium Hungaricum
Исходя из указанного срока, у потенциальных кандидатов будет два месяца, чтобы собрать все необходимые документы и подать заявку электронным путем.
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