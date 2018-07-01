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250 атырауских школьников бесплатно посетят Астану и Алматы

26 Июля 2018 15:28 212
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250 атырауских школьников бесплатно посетят Астану и Алматы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 250 атырауских школьников побывают на экскурсиях в Астане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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25 июля первая группа из 100 детей с железнодорожного Атырау вокзала отправилась в увлекательное путешествие. Трехдневные экскурсии в рамках реализации проекта «Моя Родина Казахстан» пройдут в городах Астана или Алматы.

«Всего в рамках проекта летние каникулы с пользой проведут 250 атырауских детей. В течение трех дней в Астане первая группа посетит культурно-исторические места, выставку ЭКСПО, библиотеки и музеи», - рассказал главный специалист отдела развития туризма, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Купжанов.

Организатором проекта является управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Экскурсия организована для детей из малообеспеченных семей и отличников учебы. Трехдневный отдых финансируется за счет местного бюджета. В целях обеспечения безопасности детей вместе с ними поедут преподаватели и медицинские работники.

Отметим, что в Атырауской области летний отдых детей находится на особом контроле. В прошлом месяце  40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провели двухнедельные каникулы в итальянском городе Чезенатико.


250 атырауских школьников бесплатно посетят Астану и Алматы 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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