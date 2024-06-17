25% жалоб казахстанцев связаны с решениями правоохранительных органов - Уполномоченный по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев в эксклюзивном интервью программе NewTime на телеканале Silk Way рассказал, кто и как будет контролировать исполнение и эффективность закона против бытового насилия. Он поделился приоритетами работы своего офиса и отметил прогресс Казахстана в области защиты прав человека. По его словам, лишь за прошедший год, в стране были рассмотрены почти 6000 жалоб по нарушении прав граждан страны, передает агентство Kazinform.

— Артур Ермекович, большое спасибо, что присоединились к нам. Приятно видеть вас здесь. В апреле Вы представили Президенту годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан. Какие ключевые достижения Вы бы могли отметить?

— Конечно. Прежде всего, большое спасибо за приглашение. Для меня это большая честь. Да, вы правы. Согласно Конституционному закону об Уполномоченном по правам человека, наша обязанность — выпускать ежегодный доклад, где мы подчеркиваем и описываем, что было сделано за год. В 2023 году нам удалось защитить права более 900 человек, что является важным достижением.

Во-вторых, статистика показывает, что мы рассмотрели почти 6000 жалоб, поданных в наш офис, 5773 жалобы, если быть точнее. Это в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом и почти в три раза больше по сравнению с двумя годами ранее. Мы считаем, что рост числа жалоб показывает, что наш институт становится более известным, и это стало возможным благодаря тому, что с начала 2023 года у нас появились региональные представительства, работающие по всей стране.

Например, раньше у нас был только центральный офис с 12 сотрудниками, включая самого Уполномоченного. Теперь наш штат увеличился почти в 10 раз. Поэтому большинство нарушений, которые обычно происходят в регионах, а не в столице, теперь могут быть рассмотрены. Таким образом, мы видим, что статистика растет, и люди знают, что есть институт, который помогает им. Мы работаем в рамках так называемых Парижских принципов, которые являются единым законом всех омбудсменов мира. Оно гласит так, «мы должны помогать людям, восстановить их ущемленные права». Но, это не значит, что мы являемся судьями или адвокатами, которые наказывают за ущемление прав.

— Еще один вопрос. Какие приоритеты Вы определили для себя на ближайшие годы?

— Первый приоритет, который для нас очень важен, это защита прав женщин. Эта проблема существовала в нашем обществе довольно долго. Раньше, когда происходила трагедия, люди не хотели об этом говорить. Сейчас это изменилось. Наше общество знает свои права. Это хорошо, что в политике, касающейся прав женщин, мы почти соответствуем международным принципам и стандартам. Но теперь нам нужно сделать так, чтобы закон действительно работал. Это один из главных приоритетов.

— Вот именно, какие у Вас есть механизмы, чтобы контролировать его исполнение и оценивать эффективность?

— Прежде всего, мы проводим собственный мониторинг. Не хочу раскрывать все секреты, как мы это делаем, но мы это делаем. Во-вторых, мы принимаем и анализируем жалобы. Мы не просто работаем с жалобами, мы анализируем, на что жалуются люди.

Например, 25 процентов жалоб связаны с решениями правоохранительных органов или органов досудебного расследования. Люди не согласны не с действиями, а именно с решениями. Также они не согласны с окончательными судебными решениями — по уголовным, гражданским или административным делам. Анализируя эти данные, мы можем выявить проблемы в конкретной сфере. Мы будем следить за тем, чтобы новый закон работал эффективно. Это наш приоритет, так как закон скоро вступит в силу.

Другой наш приоритет — это гендерное равенство и справедливость. Мы продолжаем реализовывать план действий, подписанный Президентом, в области прав человека. Он был подписан 8 декабря. И, наконец, мы хотим, чтобы проблема домогательств, которая является глобальной, а не только казахстанской, осталась в прошлом. Это лишь некоторые темы в контексте прав женщин, которые, я верю, мы сможем реализовать к концу года.