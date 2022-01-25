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25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

25 Января 2022 08:00
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25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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65 лет назад (1957) родился ДЮСЕКЕЕВ Мукан Естаевич - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Павлодарской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (АВОКУ) (1978); Военную академию имени Фрунзе (1993); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в 68-й мсд САВО (с 1978 года); зачислен в штат вновь формируемого 177-го отдельного отряда специального назначения (177-го ооСпН или 2-й Мусульманский батальон) на базе 22-й отдельной бригады специального назначения, дислоцированного в городе Капчагае Алматинской области Казахской ССР (с 1980 года); командир группы 3-й разведывательно-десантной роты специального назначения 177-го ооСпН, а после и командир гранатомётной группы в 4-й гранатомётной роте (1981-1983); командир парашютно-десантной роты, начальник штаба, командир парашютно-десантного батальона в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в н. п. Актогай Семипалатинской области Казахской ССР (1983-1989); заместитель командира 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по боевой подготовке (1993-1996); командир 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (1996-1998); начальник штаба - 1-й заместитель начальника управления мобильных сил и специальных операций (с 6 июля 2000 года - мобильные силы, с 12 ноября 2003 года - аэромобильные войска) (1998-2001); и.о. начальника штаба регионального командования «Восток», начальник штаба регионального командования «Юг» (2001-2007); начальник департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК (2007-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны РК; заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденами Красной звезды, «Даңқ» II ст. (2010), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст.; медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «От благодарного афганского народа» (Афганистан).


62 года назад (1960) родился ТЕМЕРБЕКОВ Алибек Акылбекович - член Конституционного Совета Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1983-1988).

Трудовая деятельность: учитель Парамоновской средней школы Большенарымского района Восточно-Казахстанской области (1977-1978); рабочий завода имени С.М. Кирова г. Алматы (1980-1983); ассистент, аспирант кафедры уголовного права юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992); помощник, советник заместителя председателя Конституционного суда РК (1992-1994); старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (1994-2002); заместитель декана по учебной работе юридического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (2002-2006); руководитель аппарата Конституционного совета РК (2006-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін».


59 лет назад (1963) родился КАЙЫПЖАН Нуржан Усипханович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности старшего следователя, старший следователь прокуратуры г. Туркестана Чимкентской области (1986-1989); старший следователь прокуратуры Чардаринского района Чимкентской области (1989-1990); следователь прокуратуры, заместитель прокурора Тюлькубасского района Чимкентской области (1991-1996); судья Южно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда (2008-2010).

На занимаемой должности - с февраля 2010 года.


57 лет назад (1965) родилась НУРУМОВА Гульдара Алданышевна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в Кызылординской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, врач-терапевт (1988); Таразский университет «Аулие-Ата», экономист.

Трудовая деятельность: врач-интерн, врач-терапевт больницы скорой медицинской помощи г. Тараз (с 1988 года); врач-терапевт, заместитель главного врача по лечебной работе железнодорожной больницы г. Тараз (1993-1999); директор медицинского центра «Мейірім» г. Тараза, учредитель групп компаний (1999-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); медалями «10 жыл Астана» (2007), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2013), «Белсенді қызметі үшін» (2014), «Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл» (2015), «ҚР Конституциясына 20 жыл» (2015); «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» (2018), «Халық алғысы» (2020).
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