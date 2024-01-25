25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

67 лет назад (1957) родился ДЮСЕКЕЕВ Мукан Естаевич — представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Павлодарской области.

Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (АВОКУ); Военную академию имени Фрунзе; Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в 68-й мсд САВО (1978); зачислен в штат вновь формируемого 177-го отдельного отряда специального назначения (177-го ооСпН или 2-й Мусульманский батальон) на базе 22-й отдельной бригады специального назначения, дислоцированного в городе Капчагае Алматинской области Казахской ССР (1980); командир группы 3-й разведывательно-десантной роты специального назначения 177-го ооСпН, а после и командир гранатометной группы в 4-й гранатометной роте (1981-1983); командир парашютно-десантной роты, начальник штаба, командир парашютно-десантного батальона в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в н. п. Актогай Семипалатинской области Казахской ССР (1983-1989); заместитель командира 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по боевой подготовке (1993-1996); командир 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (1996-1998); начальник штаба — первый заместитель начальника управления мобильных сил и специальных операций (с 6 июля 2000 года — мобильные силы, с 12 ноября 2003 года — аэромобильные войска) (1998-2001); и. о. начальника штаба регионального командования «Восток», начальник штаба регионального командования «Юг» (2001-2007); начальник департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК (2007-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны РК; заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденами Красной звезды, «Даңқ» II степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.; медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», «От благодарного афганского народа» (Афганистан).

Фото: el.kz

62 года назад (1962) родился ДОСЫМБЕТ Калдарбек Жорабаевич — председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда.

Родился в Шымкенте.

Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, по специальности — юрист.

Трудовая деятельность: курьер Калининского районного суда города Алма-Аты (1981-1983); секретарь судебного заседания, судебный исполнитель Калининского районного суда города Алма-Аты (1985-1991); консультант по кадрам Управления юстиции города Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда города Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда города Алма-Аты (1992-1998); судья Алмалинского районного суда города Алматы (1998-2001); администратор судов Алматинской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2001-2002); председатель СМЭС Алматинской области (2002-2007); председатель суда города Талдыкоргана Алматинской области (2007-2009); председатель Медеуского районного суда города Алматы (2009-2012); председатель Бостандыкского районного суда города Алматы (2012-2015).

Фото: alm.sud.kz

61 год назад (1963) родился КАЙЫПЖАН Нуржан Усипханович — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Туркестанской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, по специальности — юрист.

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности старшего следователя, старший следователь прокуратуры г. Туркестана Чимкентской области (1986-1989); старший следователь прокуратуры Чардаринского района Чимкентской области (1989-1990); следователь прокуратуры, заместитель прокурора Тюлькубасского района Чимкентской области (1991-1996); судья Южно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда (2008-2010).

На занимаемой должности — с февраля 2010 года.

Фото: sud.gov.kz

60 лет назад (1964) родилась КАЛИШЕВА Жаннетта Гайсовна — руководитель Бюро оценки и сертификации юристов Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, член Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

Окончила Карагандинский Государственный Университет им. Е. А. Букетова; аспирантуру Институт государства и права Академии Наук РК. Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность: заместитель начальника управления конституционного и социально-культурного законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (1992-1994); доцент кафедры уголовного права и криминологии АЮА КазГЮУ (1994-2007); заместитель декана следственно-криминалистического факультета КазГЮА (1997-1998); декан факультета заочного обучения КазГЮА (1999-2000); директор Европейского юридического образовательного Центра КазГЮУ (2000-2002); Академический директор Центра Европейского права КазГЮУ по проекту Европейской комиссии ТЕМПУС-ТАСИС (2002-2005); директор Центра Европейского права КазГЮУ (2005-2007); декан факультета международного права АЮА (2006-2007); декан факультета международного права КазГЮУ, директор центра международных связей и европейского права (г.Астана) (2008-2010); проректор-директор Высшей школы международного права и международных отношений КазГЮУ (г. Астана) (2010-2012); директор представительства КазГЮУ (г. Алматы) (2012-2014); директор (декан) Школы права Almaty Management University (ALMAU) (2014-2016); заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Университет КАЗГЮУ (2016-2018).

Фото: gov.kz

59 лет назад (1965) родилась НУРУМОВА Гульдара Алданышевна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Родилась в Кызылординской области.

Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, врач-терапевт; Таразский университет «Аулие-Ата», экономист.

Трудовая деятельность: врач-интерн, врач-терапевт больницы скорой медицинской помощи г. Тараз (1988); врач-терапевт, заместитель главного врача по лечебной работе железнодорожной больницы г. Тараз (1993-1999); директор медицинского центра «Мейірім» г. Тараза, учредитель групп компаний (1999-2020); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерең еңбегі үшін», «Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл», «ҚР Конституциясына 20 жыл»; «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «Халық алғысы».