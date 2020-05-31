25 тысяч медработников прошли тест на коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, которые предпринимаются государством для лечения и недопущения распространениия коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях противодействия пандемии задействован весь потенциал системы здравоохранения. Проводятся необходимые мероприятия по выявлению и лечению коронавирусной инфекции (далее – КВИ), соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и карантинных ограничительных мер, обеспечению общественного порядка и безопасности. Для лечения пациентов с КВИ и контактных лиц развернуто 34 тысяч коек, из них инфекционных коек – 5337, провизорных – 7525 и карантинных – 21142 (на 20 мая загруженность составляет 30%)», - написал Аскар Мамин в в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, увеличен охват тестированием населения с 6,5 тысяч до 23 тысяч в день, что соответствует международным стандартам.

«На сегодня по стране проведено около 600 тысяч тестов на КВИ, в том числе порядка 25 тысяч медицинских работников. В рамках средств, выделенных из резерва Правительства, закуплены средства индивидуальной защиты. Утверждены алгоритмы и режим работы всех медицинских организаций в условиях регистрации инфекции. Ограничительные мероприятия вводились в регионах по мере регистрации местных случаев выявления КВИ.

Он также заявил, что введение ограничительных мер позволило обеспечить максимальное разобщение населения и снижение ежедневного прироста заболеваемости КВИ с 150% до 3%.

«В этой связи, госкомиссией принято решение о поэтапном выходе из карантинного режима и утвержден План мероприятий по снятию ограничительных мер по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан. Постановлениями главного санитарного врача утверждены алгоритмы работы объектов, инструкции и памятки по противоэпидемическим мерам для субъектов предпринимательства. На постоянной основе проводятся мониторинговые проверки соблюдения субъектами предпринимательства требований по профилактике КВИ, дезинфекционного режима в местах скопления населения (общественный транспорт, парки, скверы и т.д.)», - заключил глава Правительства.