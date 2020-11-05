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25 топовых экспертов Казахстана проведут онлайн-обучение для молодежи

5 Ноября 2020 14:31
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25 топовых экспертов Казахстана проведут онлайн-обучение для молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 топовых спикеров Казахстана поделятся накопленным опытом с молодежью в рамках республиканского онлайн-проекта «Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі». Об этом сообщил исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Шахмардан Байманов, в рамках проекта молодежь в режиме онлайн будет обучаться по пяти основным направлениям: «личностный рост», «волонтерская деятельность», «гражданская активность», «информационные технологии», «активность молодежи». «потребность молодых людей».

Основные направления проекта охватывают: «Online Bilim», «Online Dialog», «Open Talks» и Церемония открытия, которая непосредственно будет проводиться 9 ноября. Для участия можно зарегистрироваться на сайте jascongress.kz. С переходом на сайт можно будет просмотреть все площадки, выбрать для себя одну из тем.

«Первая составляющая «Online Bilim». Глава государства неоднократно говорил о развитии личностных навыков и дополнительного образования. По всему миру сейчас говорят о развитии мягких навыков, дополнительного образования, прохождения дополнительных курсов. Сейчас есть все возможности получать эти навыки совершенно бесплатно. Нами было принято решение – дать возможность поделиться накопленным опытом с молодежью самым топовым спикерам Казахстана. Кроме этого, по каждой из тем будут выступать по 5 спикеров, в целом 25 спикеров задействованы в проекте. Саясат Нурбек, Никита Шаталов, Жанна Ибраева, Данияр Медетов, Эмин Аскеров и многие другие эксперты будут преподавать молодым ребятам», - рассказал исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов.

«Вторая составляющая – это «Online Dialog». Многие события в мире показывают, что молодежи необходимо говорить о каких-то своих идеях, предлагать государству. Они хотят быть партнерами государства. Сегодня молодежь хочет выстраивать диалог с государством, помогать. У молодежи появится возможность задать вопросы министрам, депутатам, общественным деятелям. Также определены пять тематик: образование, трудоустройство, гражданская ответственность молодежи, молодежное предпринимательство и участие молодежи в политической жизни страны», - пояснил Тохтар Болысов.

По его словам, заключительным мероприятием станет «Открытый диалог», которое планируется провести 8 декабря с соблюдением всех санитарных норм.

«Молодежь получит возможность рассказать о своих инициативах. Думаем, все эти площадки позволят молодежи стать соучастниками в становлении нашего государства», - добавил Т.Болысов.

Напомним, в Казахстане 9 ноября запускается республиканский онлайн-проект «Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі».


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#Образование   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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