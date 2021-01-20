Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

25 тонн соли в час будет производить завод в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Января 2021, 22:50
25 тонн соли в час будет производить завод в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Индерском районе Атырауской области завершается строительство завода мощностью 25 тонн соли в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство завода по производству соли в Индерском районе завершено на 95%. В настоящее время идут закупка недостающего оборудования и обучение специалистов. На заводе будут трудоустроены 60 местных жителей. Мощность завода составит 25 тонн соли в час», - сообщил аким Индерского района Мейрим Калауи.

По словам М. Калауи, соль, запасы которой в районе превышают 10 миллиардов тонн, будет первоначально поставляться в западные регионы Казахстана. Постепенно границы поставок расширятся.


Атырауская область   Промышленность   Экономика   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом