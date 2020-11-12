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25 тонн сена сгорело в одном из районов ВКО

12 Ноября 2020 11:30
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25 тонн сена сгорело в одном из районов ВКО

АКСУАТ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на территории двух дворов загорелось сено в количестве 25 тонн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ДЧС ВКО сообщили, что 12 ноября около 4 часов в селе Ойшилик Тарбагатайского района во дворе двух частных жилых домов горело сено 25 тонн. Как оказалось, сено, складируемое на территории одного из жилых домов, стало гореть и перекинулось на соседнее. Огнеборцами в составе 6 человек и 2 пожарных автомобилей пожар ликвидирован в 08 часов 55 минут.

По причине отрабатываются версии: неосторожное обращение с огнем или поджог.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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