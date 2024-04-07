2,5 тысячи человек задействованы в спасательных операциях в Костанайской области

В Костанайской области продолжается борьба с паводками, ожидается, что река Тобыл выйдет из русла, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В Костанайской области продолжаются паводки. 25 марта основное внимание было сосредоточено на городе Аркалыке Торгайского района, затем пошли Карабалык, Аулиеколь Костанайского района области, а вчера в Костанае было объявлено чрезвычайное положение. Причина этого в том, что уровень реки Тобыл поднялся, и в настоящее время продолжаются спасательные работы, - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов на брифинге в СЦК

По словам представителя областного ДЧС, на сегодня в регионе подтоплено 243 дома и 406 дворов, а также социальные и деловые объекты.

- С начала паводков в регионе спасены более 7 тысяч человек. Вчера были эвакуированы 172 человека. На сегодня Костанайская область и город Рудный находятся под пристальным контролем. Потому что русло реки Тобыл поднимается. Сейчас в центрах временного размещения находятся более 700 человек, в том числе 274 ребенка, - сказал он.

Также спикер оценил нынешнюю ситуацию в Костанайской области как сложную.

В спасательных операциях в этом регионе задействованы 2500 человек.

В Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области 28 марта был объявлен режим ЧС.

Акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже в акимате Костанайской области разъяснили, как будет производится оценка ущерба и осуществляться выплаты.

Скот из подтопленных сел в Костанайской области обеспечивают кормами.