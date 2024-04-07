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    15:24, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    2,5 тысячи человек задействованы в спасательных операциях в Костанайской области

    спасатели Костанайская область
    Фото: МЧС РК

    В Костанайской области продолжается борьба с паводками, ожидается, что река Тобыл выйдет из русла, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В Костанайской области продолжаются паводки. 25 марта основное внимание было сосредоточено на городе Аркалыке Торгайского района, затем пошли Карабалык, Аулиеколь Костанайского района области, а вчера в Костанае было объявлено чрезвычайное положение. Причина этого в том, что уровень реки Тобыл поднялся, и в настоящее время продолжаются спасательные работы, - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов на брифинге в СЦК

    По словам представителя областного ДЧС, на сегодня в регионе подтоплено 243 дома и 406 дворов, а также социальные и деловые объекты.

    - С начала паводков в регионе спасены более 7 тысяч человек. Вчера были эвакуированы 172 человека. На сегодня Костанайская область и город Рудный находятся под пристальным контролем. Потому что русло реки Тобыл поднимается. Сейчас в центрах временного размещения находятся более 700 человек, в том числе 274 ребенка, - сказал он.

    Также спикер оценил нынешнюю ситуацию в Костанайской области как сложную.

    В спасательных операциях в этом регионе задействованы 2500 человек.

    В Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области 28 марта был объявлен режим ЧС.

    Акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже в акимате Костанайской области разъяснили, как будет производится оценка ущерба и осуществляться выплаты.

    Скот из подтопленных сел в Костанайской области обеспечивают кормами.

    Теги:
    ДЧС Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Режим ЧС Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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