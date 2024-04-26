25 тысяч человек продолжают бороться с паводками в Казахстане

Представитель МЧС РК Аскар Шарип доложил о проведении противопаводковых мероприятий в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях. В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась. Продолжается мониторинг подтопленных дачных территорий. Сотрудниками департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции проводятся совместные патрулирования подтопленных территорий, - сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

По его словам, приданные силы и средства сводных групп департаментов по чрезвычайным ситуациям Актюбинской и Туркестанской областей передислоцированы из Западно-Казахстанской области в Атыраускую область для проведения противопаводковых мероприятий в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Жайык (Урал).

- В Атырауской области продолжается мониторинг, наблюдается повышение уровня воды. В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в городе Атырау непрерывно ведутся берегоукрепительные работы. На сегодня проведено укрепление защитных дамб протяженностью 240 км. Ранее прибывшие приданные силы и средства распределены по участкам и выполняют необходимый объем работ, - отметил он.

Отведена и откачана вода из 6 082 жилых домов и 2 584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 35 122 человека. В эвакопунктах остаются 8 520 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы свыше 25 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники, 634 водооткачивающих средства, 268 плавательных средств, 14 воздушных судов.