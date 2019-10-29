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25 сирот в Актюбинской области получили образовательные гранты к 120-летию Кудайбергена Жубанова
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Гранты на обучение для сирот - выпускников школ Актюбинской области выделяет университет имени Кудайбергена Жубанова к юбилею ученого, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе вуза, впервые в этом году к 120-летнему юбилею ученого было принято решение о выделении грантов на обучение в университете для выпускников школ области из числа детей сирот. На сегодня выделено 25 грантов для детей из 5 районов области.
«В этом году был организован проект «Жубанов керуені», в рамках которого представители нашего вуза побывали в 5 районах, а до конца ноября посетят все районы области. Основная цель проекта - провести профориентационную работу, продолжить совместную работу со школами - филиалы кафедр вуза открыты при школах районов. Там проводятся выездные мастер классы, лекции. Также в ходе поездок вручаются гранты для выпускников школ из числа сирот. Во время поездки на родину Жубановых в Мугалжарский район 5 выпускникам 2019 года, оставшимся без попечения родителей, были выделены гранты на обучение в нашем вузе. Гранты выдаются на весь срок обучения, абитуриент может выбрать любую специальность», - рассказала представитель вуза Жанна Абильдаева.
Таким образом, во время поездок в 5 районов области гранты на обучение были выделены 25 учащимся школ.
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