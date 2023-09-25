25 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1960) родилась ИЩАНОВА Сара - меццо-сопрано, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.

Уроженка Алматы. Окончила студию оперы при Казахской государственной академии театра оперы и балета имени Абая, музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и Московскую государственную консерваторию имени П. Чайковского.

Трудовая деятельность: с 1991 года - оперная певица Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Основные партии в репертуарах - Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Амнерис («Аида» Дж. Верди), Флора («Травиата» Дж. Верди), Азучена («Трубадур» Дж. Пуччини), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Зибель, Марта («Фауст» Ш. Гуно), Полина, Графиня («Пиковая дама» П. Чайковского), Ольга («Евгений Онегин» П. Чайковского), Маддалена («Риголетто» Дж. Верди).

59 лет назад (1964) родился САДЫКОВ Барлыбай Каримович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Окончил Военный институт Министерства обороны СССР (1988), дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

Трудовая деятельность: атташе управления стран Европы и Америки МИД Казахстана, работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США (1993-2008); заместитель директора, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2008-2012); посол по особым поручениям МИД РК, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2013-2015); первый заместитель постпреда РК (2016-2018); посол Казахстана в Пакистане и Бангладеш (2018-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству (с 14.08.2023).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

58 лет назад (1965) родился ТАШИМБАЕВ Тимур Газизбекович - первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, правоведение (1989).

Трудовая деятельность: стажер следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы; следователь прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района Алматы (1989-1992); помощник, старший помощник, заместитель прокурора Илийского района Алматинской области (1992-1995); старший прокурор отдела управления по надзору за законностью в сфере экономики, старший помощник Генерального прокурора - начальник секретариата Генерального прокурора, начальник управления департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере (1995-2000); прокурор Турксибского и Бостандыкского районов Алматы (2000-2003); заместитель прокурора Астаны (2003-2007); заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК (2007-2012); начальник департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2017); прокурор Акмолинской области (2017-2020); заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

52 года назад (1971) родился САРЕКЕНОВ Данияр Кабидоллаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Индонезии (с 2019 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству (с 2020 года).

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, история (1993).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь департамента Азиатских стран Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1997); атташе, третий секретарь посольства Республики Казахстан в Республике Корея (1997-2000); первый секретарь, начальник управления департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002); начальник Управления департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2003); начальник отдела департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2003-2004); заместитель отдела по внешним связям канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2004-2006); заместитель директора департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Японии (2007-2011); заместитель директора департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2012-2013); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Малайзии (04.2013-09.2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (2013-2019).

47 лет назад (1976) родился ИСКАЛИЕВ Ерхат Серикович - председатель правления ТОО «СК-Фармация».

Родился в Алматы. Окончил Академию банковского дела и торговли университета братьев Карич, экономист-менеджер в банковском деле, бухучете и аудите (Югославия, 1998); Академию юриспруденции Высшей школы права «Әділет», юрист (2003); Международную академию бизнеса (МАБ), корпоративный менеджмент (2009); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы, денежное обращение и кредит (2009, 2014); EUROPEAN UNIVERSITY Business School (EU)/International Business School (IBS) (Астана, Монтро, 2015).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (1998-1999); главный специалист, заместитель начальника управления экономики, заместитель начальника финансового управления Атырауской области (1999-2001); директор департамента финансово-хозяйственного обеспечения Министерства государственных доходов (01.2002-04.2002); заместитель директора департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента инвестиционной политики и проектного финансирования ЗАО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (05.2003-10.2003); управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2003-2006); председатель правления АО «БРК-Лизинг» (2006-2008); президент АО «Казтемиртранс» (2008-2009); вице-министр индустрии и торговли РК (2009-2010); советник президента АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2010-2011); вице-президент по логистике АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2011-2013); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2013); генеральный директор, член Президиума, член Комитета транспорта, логистики и связи Национальной палаты Республики Казахстан (2013-2015); первый вице-президент ОАО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (2015); директор отраслевой дирекции «Транспорт и логистика» АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2016-2018); председатель подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей (2018-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

37 лет назад (1986) родился ТУРИСБЕКОВ Тимур – актер, сценарист, композитор.

Уроженец Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, международное право; магистратуру в Школе исследований Азии и Африки Лондонского университета по специальности «Азиатская политика»; Аlchemea College of Audio Engineering по специальности «звукорежиссер».

В 2012 году вместе с другом Иваном Шоповым создал музыкальную группу Project Zenit.

В 2019 году выступил продюсером и сценаристом фильма «Пули справедливости». Сыграл в нем одну из ролей вместе с известным актером Дэнни Трэхо. Пилотная серия была отснята в 2017 году и являлась продолжением клипа группы «Project Zenit» «Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».