25 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День труда в Казахстане

Отмечается в последнее воскресенье сентября, установлен Указом Президента РК в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Одновременно была учреждена и медаль «Еңбек ардагері», которую вручают передовикам производства, добившимся высоких результатов в своей трудовой деятельности, работникам со стажем свыше 40 лет, проработавшим в одной отрасли не менее 10 лет.

День машиностроителя в Казахстане

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

День машиностроителя вошел в число 46 праздничных дат, которые утвердил 31 октября 2017 года Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, подписав Постановление Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Всемирный день рек

Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье сентября, был создан для защиты и улучшения состояние рек в 2005 году, в год, когда ООН объявила о начале Международного десятилетия действий «Вода для жизни». Эта кампания была запущена с целью привлечь внимание общественности к улучшению заботы о всех водных ресурсах планеты.

Международный день глухих

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, к созданию Всемирной федерации глухонемых. Цель дня - повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.

СОБЫТИЯ

В 1928 году в Кызылорде вышел первый номер молодежной газеты «Ленинская смена» на русском языке.

В 1937 году был открыт городской зоологический парк в Алматы. Зоопарк, в котором насчитывается свыше трех тысяч животных и более 500 видов птиц, является одной из достопримечательностей города, наиболее часто посещаемых жителями и гостями.

В 1947 году вступил в строй Усть-Каменогорский цинковый завод. Уже в 1947 году он выдал первые слитки. А в 1952 году был преобразован в свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК).

В 2005 году в Ордабасинском районе археологи обнаружили фрагмент древней письменности. Предварительно ученые датируют находку I-VI веками нашей эры. Способ исполнения таблицы был широко распространен в государствах Древнего Востока. Глиняная обожженная табличка найдена археологическим отрядом университета «Мирас» на раннем городище в местности Кылымжар, расположенном в долине реки Арысь. Найденная таблица содержит 15 отчетливых письменных знаков, оформленных в четырех строках.

В 2012 году были изменены границы города Алматы. В его черту включена часть земель Алматинской области - Карасайского района площадью 8 360,52 гектара и Талгарского района площадью 3 560,41 гектара.

В 2013 году впервые в истории нашей страны был разработан и запущен веб-портал «История Казахстана» e-history.kz , являющийся уникальным сочетанием новых технологий и эксклюзивной информации. Для каждого исторического периода на портале была создана отдельная страница и целый ряд рубрик. Каждый, кто интересуется, как начиналась история Казахстана, может найти редкие публикации, более того, может размещать свои собственные материалы.

В 2013 году был создан и вышел в свет первый номер международного научно-общественного исторического журнала «Мәңгі ел». Аудитория нового издания не ограничена только казахстанскими читателями, он способствует ознакомлению с историей Казахстана всей мировой общественности. В журнале будут публиковаться авторы из разных стран.

В 2015 году юные геологи Анель Тынысбек, Каламкас Жагипарова и Аружан Нурулла заняли призовые места на прошедшей международной олимпиаде по наукам о Земле (International Earth Science Olympiad - IESO) в Сан-Пауло (Бразилия). В международной олимпиаде приняли участие более 1000 юных геологов из 20 стран мира.

В 2015 году в Национальном архиве РК состоялось открытие выставки архивных документов «Мұстафа Шоқай: Алаш арысы», приуроченной к 125-летию казахского государственного и общественного деятеля, мыслителя, ученого Мустафы Шокая.

На выставке впервые были представлены подлинники и копии архивных документов деятельности Мустафы Шокая, выявленные в архивах, библиотеках и научных центрах Армении, Венгрии, Египта, Ирана, Китая, Польши, России, США, Турции, Узбекистана, Франции и хранящиеся в фонде № 83 Национального архива РК, а также личных фондах видных общественных деятелей.

В 2019 году в городе Монреаль (Канада) на юбилейной Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Казахстан среди более чем 190 стран впервые был номинирован на вручение сертификата по авиационной безопасности от президента Совета ИКАО. Сертификат был учрежден в поддержку глобальной инициативы ИКАО «No Country Left Behind» (Ни одна страна не останется без внимания). Критерии отбора стран для такого признания основаны на результатах последних лет деятельности государства в области обеспечения авиационной безопасности, оценку которого определяет специальная комиссия ИКАО.

В 2020 году в Эстонии выпустили юбилейные почтовые марки к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая и 1150-летию тюркского философа Абу Наср аль-Фараби. Дизайн марок выполнен в выдержанном стиле с отметкой юбилейных дат великих мыслителей на английском языке.

В 2021 году Акмолинская область представила выставку музеев «Ордалы елге 30 жыл» на прошедшем в городе Стамбуле Малом курултае казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі».

«Выставка, посвященная юбилею Независимости нашей страны и представляющая историю, культуру и быт казахского народа, вызвала бурю эмоций и восхищение у соотечественников из разных стран мира», - рассказала руководитель управления культуры, архивов и документации области Айгуль Сабитова.

По итогам курултая было принято Обращение соотечественников по случаю 30-летия независимости Казахстана. Ряд участников был награжден нагрудным знаком «Малый курултай».