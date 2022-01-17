25 раз за выходные выезжали на вызовы карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие выходные, 15–16 января, подразделения ДЧС Карагандинской области выезжали 25 раз на вызовы, в том числе на тушение пожаров, поисковые и аварийно-спасательные работы. Ими было спасены пятеро человек и трое эвакуированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на штормовое предупреждение, спасатели получали сообщения с просьбой о помощи от автолюбителей. Так, 15 января в Осакаровском районе, 68-й км а/д Осакаровка – Литвиновское – Тельманское – Молодёжное, из-за технически неисправной «Audi-80» силами ДЧС области эвакуированы в посёлок Молодёжный три человека, из них один ребёнок. В медицинской помощи люди не нуждались.

В Улытауском районе, Карсакпайский п/о, зимовка «Бурмаша», 16 января сотрудники ДЧС, отделения полиции, родственники и местное население искали троих человек, которые вечером 16 января отправились на зимовку «Каратобе». Их «Нива» застряла, не доезжая до пункта назначения. Утром 17 января пропавшие самостоятельно дошли до зимовки «Балбырауын», что находится в 18 км севернее от посёлка Карсакпай. Медицинская помощь людям не потребовалась.

«В условиях низких температур, заснеженности дорог, гололёда, ограничения видимости настоятельно рекомендуем населению воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды», – обратились сотрудники ДЧС к жителям региона.