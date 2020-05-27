25 рабочих с Тенгиза вылечились от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились 25 рабочих с Тенгиза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровели 26 человек. 25 человек - это рабочие с Тенгизского месторождения. Двадцать шестая вылечившаяся - 52-летняя жительница Атырау.

«В настоящее время все выписанные чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 262 человек.