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25 рабочих с Тенгиза вылечились от коронавируса в Атырау
27 Мая 2020 20:40
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились 25 рабочих с Тенгиза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.
За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровели 26 человек. 25 человек - это рабочие с Тенгизского месторождения. Двадцать шестая вылечившаяся - 52-летняя жительница Атырау.
«В настоящее время все выписанные чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 262 человек.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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