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25 рабочих с Тенгиза вылечились от коронавируса в Атырау

27 Мая 2020 20:40
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25 рабочих с Тенгиза вылечились от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились 25 рабочих с Тенгиза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровели 26 человек. 25 человек - это рабочие с Тенгизского месторождения. Двадцать шестая вылечившаяся - 52-летняя жительница Атырау.

«В настоящее время все выписанные чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 262 человек.


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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Виктор Сутягин

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