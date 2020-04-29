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25 рабочих погибли при пожаре на стройке в южнокорейском Инчхоне

Автор:  
Руслан Сулейменов
29 Апреля 2020, 16:50
25 рабочих погибли при пожаре на стройке в южнокорейском Инчхоне

ИНЧХОН. КАЗИНФОРМ – 25 рабочих погибли в результате пожара, который вспыхнул в среду на строительной площадке в южнокорейском Инчхоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Ренхап».

Пожар начался в среду 13:32 по местному времени. Согласно предварительной версии, пожар, вероятно, был вызван взрывом во время строительных работ.

«Огонь, похоже, распространился быстро, и люди, по-видимому, не смогли эвакуироваться», - цитирует «Ренхап» пожарных, прибывших на место происшествия.

Власти Южной Кореи отдали приказ мобилизовать все имеющиеся ресурсы для организации поисково-спасательной операции.


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